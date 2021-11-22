НБУ оштрафовал две компании за нарушение “коллекторского” закона

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Коллекторские компании нарушили требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу НБУ.

Детали

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 19 ноября 2021 года.

НБУ обнаружил, что ООО “Финансовая компания “Алурия " (ЕГРПОУ 43072822) для урегулирования просроченной задолженности трижды привлекала юридические лица, которые не были включены в реестр коллекторских компаний.

На финкомпанию было наложено три штрафа:

За первое установленное нарушение — в минимальном размере — 85 тыс. грн;

За второе установленное нарушение — в среднем размере — 110,5 тыс. грн;

За третье установленное нарушение — в максимальном размере — 136 тыс. грн.

ООО “Манифою” нарушило требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами во время урегулирования просроченной задолженности (требования относительно этического поведения), установленные статьей 25 Закона Украины “О потребительском кредитовании”.

На ООО “Манифою” (ЕГРПОУ 42848369) НБУ наложил два штрафа в размере 102 тыс. Грн каждый за нарушение требований относительно этического поведения. Систематичность и объем обращений граждан именно по поводу неэтичного поведения во время урегулирования просроченной задолженности этим финансовым учреждением повлияли на применение максимально предусмотренного размера штрафа.

Напомним

Национальный банк с 21 ноября отменил ряд нормативно-правовых актов за потерю в силу закона о СЭЗ “Крым”.