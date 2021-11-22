В США женщина придумала способ, как защитить новогоднюю елку от кота

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ирен Олокко из США придумала способ, как защитить елку от кота по кличке Виктор. Он с детства, как и большинство котов проявлял излишний интерес к новогоднему атрибуту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Dodo.

Детали

Виктор часто срывал игрушки с елки и пытался ее перевернуть. Ирен решила с этим покончить.

“Когда он был еще котенком, я обнаружила, что больше всего он ненавидит мандарины. Мы вместе сидели на диване, и когда я начинала чистить их, он шипел и убегал. Я начала класть апельсины или мандарины на мебель там, куда не хотела его пускать, и это сработало. Каждый год он крадет рождественские шары с елки и уничтожает различные украшения. Мне надоело кричать на него и мне на ум пришла гениальная идея. Она сразу сработала”, — сообщила Олокко.

Ирен разложила вокруг елки несколько мандаринов. Из-за этого Виктор каждый раз обходил дерево стороной.

Она заявила, что каждый хозяин кошки, столкнувшийся с такой проблемой, может попытаться сделать нечто подобное. Достаточно узнать, что не нравится питомцу.

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