В России во время ДТП из багажника машины выпало тело мужчины с перерезанным горлом

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В субботу, 20 ноября, в Ленинградской области произошла авария, во время которой из багажника Mitsubishi Galant выпало тело мужчины с перерезанным горлом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

ДТП случилось около пяти утра на во Всеволожском районе. Автомобиль врезался в ограждение на дороге, после чего из машины, по словам очевидцев, выбежали три человека, которые скрылись в лесу. После ДТП на дороге на несколько часов образовалась пробка.

В десяти метрах от автомобиля нашли тело мертвого мужчины.

По информации СМИ, это 50-летний Аркади Казинян из Петербурга. По одним данным, он владел шиномонтажем, по другим, работал маляром. Автомобиль, в котором везли тело, зарегистрирован на имя его знакомого. В багажнике нашли две лопаты, после чего журналисты предположили, что люди, которые убежали из машины после аварии, собирались закопать тело.

Утром 21 ноября СМИ сообщили, что оперативники уголовного розыска Петербурга вычислили и задержали трех человек — предполагаемого водителя автомобиля, который попал в ДТП, и двух его пассажиров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Напомним

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