Шевченко провел дебютный поединок во главе “Дженоа”: известны детали
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На стадионе “Луиджи Ферарис “Дженоа „под руководством Андрея Шевченко провел поединок 13 тура Серии А с римской“ Ромой”, передает Корреспондент УНН.
Детали
На 15 минуте Мхитарян отметился голом в ворота “Дженоа”, но он был отменен из-за игры рукой его партнера. Первый тайм завершился нулевой ничьей, но во второй половине подопечным Шевченко не удалось сдержать натиск команды Моуринью.
Ганский легионер римлян Афена-Гьян оформил дубль, забив на 82 и 90 + 4-й минутах встречи.
Таким образом в дебютной игре Шевченко на должности “Дженоа”, генуэзский клуб уступил 0:2.
Примечательно, что за всю игру “Дженоа” нанес только один удар по воротам соперника, а “Рома” целых 19.
Дополнение
“Дженоа” с 9-ю очками идет в зоне вылета — 18. В следующем туре команда украинца в гостях сразится с “Удинезе”.