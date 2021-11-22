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Шевченко провел дебютный поединок во главе “Дженоа”: известны детали

Шевченко провел дебютный поединок во главе “Дженоа”: известны детали

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На стадионе “Луиджи Ферарис “Дженоа „под руководством Андрея Шевченко провел поединок 13 тура Серии А с римской“ Ромой”, передает Корреспондент УНН.

Детали

На 15 минуте Мхитарян отметился голом в ворота “Дженоа”, но он был отменен из-за игры рукой его партнера. Первый тайм завершился нулевой ничьей, но во второй половине подопечным Шевченко не удалось сдержать натиск команды Моуринью.

Ганский легионер римлян Афена-Гьян оформил дубль, забив на 82 и 90 + 4-й минутах встречи.

Таким образом в дебютной игре Шевченко на должности “Дженоа”, генуэзский клуб уступил 0:2.

Примечательно, что за всю игру “Дженоа” нанес только один удар по воротам соперника, а “Рома” целых 19.

Дополнение

“Дженоа” с 9-ю очками идет в зоне вылета — 18. В следующем туре команда украинца в гостях сразится с “Удинезе”.

Источник: УНН
Теги: спорт
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