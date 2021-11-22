Женщина 12 часов провела в открытом море, ее жизнь спасли дельфины

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Женщина провела в 18-градусном море около 12 часов. Ей удалось спастись благодаря плавающим рядом дельфинам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Преподаватель университета, которого зовут Хосров Хосравани, только недавно получил права на управление яхтой. В тот день он совершал морское путешествие вместе с друзьями из Марина дель Рей к пляжу Парадайз-Коув.

Во время путешествия в открытом море он увидел стаю дельфинов, которые кружили на одном месте, привлекая внимание. Когда Хосров подплыл к ним поближе, обнаружил в воде женскую руку.

“Если бы не дельфины, я бы никогда не увидел этой женщины, которой оставалось жить всего несколько минут”, — заявил мужчина.

Он отметил, что перед отправкой провел друзьям инструктаж по безопасности.

“Я им сказал, что обычно эти навыки не понадобятся на практике, но их надо знать. А за 30 минут им всем пришлось вспомнить то, чему я их учил”, — добавил Хосров.

Обнаженную женщину достали из воды. Она была обессилена и замерзла настолько, что не могла двигаться и говорить. Потерпевшую укутали в одеяла и связались со спасателями.

Через 7 минут прибыла команда, забравшая женщину на берег. Оказалось, что американку подхватило течение, когда она ночью решила искупаться сама.

Напомним

В Нидерландах женщина оказалась в открытом море за 10 км от берега: ее госпитализировали с переохлаждением.