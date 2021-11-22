“Интер” перед матчем с “Шахтером” обыграл лидера итальянской Серии А

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Миланский “Интер” на стадионе “Сан-Сиро” вышли победителями из центральной баталии 15-го тура итальянской Серии А с “Наполи”, сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.

Детали

Петр Зелиньски вывел гостей вперед в середине тайма, но до перерыва Чалханоглу и Перишич помогли “нерадзурри” выйти вперед — 2:1. После перерыва на гол Мартинеса “Наполи” ответил мячом в исполнении Мертенса— 3:2.

Отметим, с 32 очками “Наполи” еще удерживает лидерство. “Интер” набрал 28 пунктов и идет третьим.

Дополнение

24-Го ноября “Интер” будет принимать “Шахтер” в Лиге чемпионов.