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Хотел обменяться сигаретами: пьяный белорусский военный приставал к польским пограничникам

Хотел обменяться сигаретами: пьяный белорусский военный приставал к польским пограничникам

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вооруженный белорусский военный в состоянии алкогольного опьянения задевал польских силовиков на границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министерства национальной обороны Польши.

Детали

“Пьяные белорусы с оружием несут службу на границе. Это не первый такой случай, с которым столкнулись польские военные”, - указывается в заметке.

На видео видно, как нетрезвый белорусский военный просит польских силовиков обменяться сигаретами, пытаясь объясниться с ними на ломаном английском языке.

В связи с этим пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин отметил, что нетрезвые белорусские силовики являются “очередным элементом, который повышает угрозу на границе между Беларусью и Польшей”.

“Белорусская сторона уже много дней действует таким образом, якобы ожидая на провоцирование опасного инцидента на границе”, - заявил Жарин.

Источник: УНН
Теги: граница
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