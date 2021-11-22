Хотел обменяться сигаретами: пьяный белорусский военный приставал к польским пограничникам
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вооруженный белорусский военный в состоянии алкогольного опьянения задевал польских силовиков на границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министерства национальной обороны Польши.
Детали
“Пьяные белорусы с оружием несут службу на границе. Это не первый такой случай, с которым столкнулись польские военные”, - указывается в заметке.
На видео видно, как нетрезвый белорусский военный просит польских силовиков обменяться сигаретами, пытаясь объясниться с ними на ломаном английском языке.
В связи с этим пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин отметил, что нетрезвые белорусские силовики являются “очередным элементом, который повышает угрозу на границе между Беларусью и Польшей”.
“Белорусская сторона уже много дней действует таким образом, якобы ожидая на провоцирование опасного инцидента на границе”, - заявил Жарин.
Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze. pic.twitter.com/LwNdYVh74c— Ministerstwo Obrony Narodowej