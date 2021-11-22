Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 257 млн человек

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 257 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 257,822,298 человек, из них выздоровел 232,719,549 человек. Количество умерших возросло до 5,167,777.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (48,592,810), Индия (34,510,704), Бразилия (22, 017,276), Великобритания (9,845,492), Россия (9,331,158), Турция (8,571,554), Франция (7,414,971) и Иран (6,077,438).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (793,651), Бразилии (612,722) и Индии (465,662).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 332 943 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 81 272 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.