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Новости: COVID-19
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На Львовщине с сегодняшнего дня действуют новые правила карантина

На Львовщине с сегодняшнего дня действуют новые правила карантина

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Новые карантинные правила действуют во Львовской области с сегодня, 22 ноября. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение частично ослабить ограничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Львовской ОДА.

Детали

С 22 ноября дети вернутся в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников отстранят от работы.

При этом в междугородном транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:

— Сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;
— отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;
— справка о выздоровлении.

“Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов”, — говорится в сообщении.

Напомним

Во Львове жителям разрешили посещать музеи и галереи при условии соблюдения определенных требований.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Коронавирус
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