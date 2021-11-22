На Львовщине с сегодняшнего дня действуют новые правила карантина
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Новые карантинные правила действуют во Львовской области с сегодня, 22 ноября. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение частично ослабить ограничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Львовской ОДА.
Детали
С 22 ноября дети вернутся в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников отстранят от работы.
При этом в междугородном транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:
— Сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;
— отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;
— справка о выздоровлении.
“Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов”, — говорится в сообщении.
Напомним
Во Львове жителям разрешили посещать музеи и галереи при условии соблюдения определенных требований.