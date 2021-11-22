С сегодняшнего дня более 11 тысяч школ Украины возвращаются к очному формату обучения
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С 22 ноября все киевские учебные заведения возвращаются к очной форме обучения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу КГГА.
Детали
“С 22 ноября очное обучение восстановят в учебных заведениях, а также в художественных школах и учреждениях физической культуры и спорта. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА”, — говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня в помещения образовательных учреждений возвращаются соискатели образования:
— специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального, высшего образования;
— учреждений физической культуры и спорта;
— художественных школ и учреждений художественного образования.
“Возобновить очное обучение заведения могут при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных правительством для” красной “зоны”, — отметили в КГГА.