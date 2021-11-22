Локдаун: с 22 ноября Австрия закрылась для туристов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Австрия закроется для иностранных туристов минимум до 3 декабря и максимум до 13 декабря 2021 года. Такое решение приняло правительство страны в пятницу, 19 ноября, сообщается на официальном туристическом портале Австрии, пишет УНН.

Детали

“С понедельника, 22 ноября, вводится общенациональный локдаун. Это ограничение распространяется на вакцинированных и невакцинированных людей, и продлится максимум 20 дней. Через 10 дней будет проведена повторная оценка обстановки и вероятности досрочного ослабления мер. Таким образом, как минимум до 3 декабря туристические поездки в Австрию будут невозможны”, — говорится в сообщении.

Итак, минимум до 3 декабря и максимум до 13 декабря Австрию нельзя будет посещать с туристической целью, хотя полностью закрывать границы власти страны не планирует.

В то же время, по данным интерактивной карты МИД Украины от 19 ноября 2021 года, с 22 ноября въезд без регистрации и без карантина в Австрию возможен с ПЦР-тестом + сертификатом о полной вакцинации, которая была завершена более чем за 14 дней до въезда, но не более, чем за 9 месяцев. Австрия признает все вакцины от коронавируса, используемые в Украине.

Также возможен въезд с ПЦР-тестом + подтверждение о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформленная в английском или немецком языках). Медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни.

Вакцинированные украинцы могут попасть в Австрию лишь с регистрацией Pre-Travel-Clearance, отрицательным результатом ПЦР-теста и обязательным 10-дневным карантином после въезда, который может быть прекращен при предъявлении негативного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

В то же время в МИД напомнили, что начиная с 22 ноября 2021 года на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан (вакцинированы / невакцинированные). Указанные ограничительные меры продлятся до 13 декабря 2021 года. Предполагается, что заведения общественного питания, парикмахерские, культурные объекты и гостиницы будут закрыты.

Напомним

В Чехии ввели карантин для невакцинированных от COVID-19.