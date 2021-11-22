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Шахматы: сборная Украины стала триумфатором командного чемпионата Европы

Шахматы: сборная Украины стала триумфатором командного чемпионата Европы

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Мужская сборная Украины по шахматам стала победительницей командного чемпионата Европы, который состоялся в словенском Четеже, информирует УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Детали

Прекрасно выступила мужская сборная Украины, которая без единого поражения набрала 14 очков и заняла первое место. Столько же очков у сборной Франции, по 13-в активе команд Польши и Испании.

За команду Украины играли А. Коробов, А. Волокитин, Ю. Кузубов, К. Шевченко, В. Онищук, капитан - А. Сулипа.
Немного не дотянули до третьей ступеньки украинские шахматистки. Наши девушки набрали 12 очков, столько же как и команда Азербайджана, занявшая третье место. На первых двух ступеньках расположились команды России и Грузии.

В составе украинской команды выступали А. Музычук, А. Ушенина, Ю. Осьмак, Н.Букса, И. Гапоненко, Н.Жукова.

Что предшествовало этому

Украинский гроссмейстер побеждал на престижных соревнованиях в Риге.

Источник: УНН
Теги: шахматы
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