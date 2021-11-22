Spotify убрал случайное воспроизведение треков для альбомов после просьбы Adele

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Музыкальный стриминговый сервис Spotify убрал функцию случайного воспроизведения треков во время прослушивания альбомов - после просьбы британской певицы Adele, пишет УНН.

Adele заявила, что попросить Spotify удалить кнопку перемешивания является ее единственной просьбой в индустрии, которая постоянно меняется. И убедила Spotify убрать кнопку перемешивания со всех страниц альбома, чтобы треки воспроизводились в том порядке, в котором задумал его артист.

Цитата:

“Мы не просто так создаем альбомы с такой заботой и вниманием, выбирая место для каждой песни. Наше творчество рассказывает истории, и их следует слушать так, как мы задумали. Спасибо, Spotify, за то, что услышал”, —написала Adele в Twitter.

“Ради тебя что угодно”, — ответили в платформе.

Детали

Представитель Spotify, которого цитирует ВВС, сказал, что они ”взволнованы“ от запуска функции, которую ”давно просили как пользователи, так и артисты".

Спикер платформы сказал, что пользователи Spotify все еще могут выбрать перемешивание альбома, но система по умолчанию будет воспроизводить треки в порядке, выбранном исполнителем.

Случайный порядок воспроизведения треков можно включить вручную на панели “Сейчас играет”.

Дополнение

Adele выпустила первый альбом за шесть лет - 30. Он стал доступен на Spotify после выхода в пятницу.

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