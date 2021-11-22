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Spotify убрал случайное воспроизведение треков для альбомов после просьбы Adele

Spotify убрал случайное воспроизведение треков для альбомов после просьбы Adele

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Музыкальный стриминговый сервис Spotify убрал функцию случайного воспроизведения треков во время прослушивания альбомов - после просьбы британской певицы Adele, пишет УНН.

Adele заявила, что попросить Spotify удалить кнопку перемешивания является ее единственной просьбой в индустрии, которая постоянно меняется. И убедила Spotify убрать кнопку перемешивания со всех страниц альбома, чтобы треки воспроизводились в том порядке, в котором задумал его артист.

Цитата:

“Мы не просто так создаем альбомы с такой заботой и вниманием, выбирая место для каждой песни. Наше творчество рассказывает истории, и их следует слушать так, как мы задумали. Спасибо, Spotify, за то, что услышал”, —написала Adele в Twitter.

“Ради тебя что угодно”, — ответили в платформе.

Детали

Представитель Spotify, которого цитирует ВВС, сказал, что они ”взволнованы“ от запуска функции, которую ”давно просили как пользователи, так и артисты".

Спикер платформы сказал, что пользователи Spotify все еще могут выбрать перемешивание альбома, но система по умолчанию будет воспроизводить треки в порядке, выбранном исполнителем.

Случайный порядок воспроизведения треков можно включить вручную на панели “Сейчас играет”.

Дополнение

Adele выпустила первый альбом за шесть лет - 30. Он стал доступен на Spotify после выхода в пятницу.

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Источник: УНН
Теги: музыка, электронный сервис
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