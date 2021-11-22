В Украину снова идет похолодание - синоптики

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине к середине текущей недели похолодает - температура воздуха днем не будет превышать 9 градусов тепла, на дорогах завтра гололедица, возможен мокрый снег, послезавтра осадки стихнут. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, завтра в Украине, кроме востока, местами небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах, кроме юга, местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в южной части ночью 1-6° тепла, днем плюс 4-9°.

24-25 ноября без осадков; ночью и утром в южной части местами туман; температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла, на Левобережье и в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Добавим

В Киевской области завтра местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.