СМИ: Россия планирует разместить у границы с Украиной огнеметные системы "Тосочка"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство обороны Российской Федерации планирует разместить тяжелые огнеметные установки ТОС-2 “Тосочка” на границе с Украиной, в оккупированном Крыму и на Кавказском направлении, которые в Москве относят к Южному военному округу, пишет УНН со ссылкой на российское издание “Известия”.

Детали

Как рассказали “Известиям” в Минобороны РФ, в Южном военном округе России сформируют три новых батальона, на вооружение которых поступят тяжелые огнеметные системы ТОС-1А “Солнцепек” и ТОС-2 “Тосочка”.

Они, как пишет издание, “прикроют юг страны” — Кавказ, оккупированный Москвой Крым и границу с Украиной. По словам собеседников редакции, ТОСы также можно будет перебросить на западное стратегическое направление. Мобильность “Тосочки”, установленной на колесном шасси, позволяет совершать марши по дорогам общего пользования на расстояния, измеряющиеся сотнями километров.

“Действия ТОС регулярно отрабатываются в ходе учений. Ранее военное ведомство сообщало, что расчеты ТОС „Солнцепек“ в конце лета удачно отстрелялись по учебным целям на полигоне Мулино в Нижегородской области. Действия огнеметных систем отрабатывались и осенью на учениях „Мирная миссия-2021“ под Оренбургом. Тяжелые огнеметные системы наносили огневые налеты на укрепленные пункты и штабы”, — пишет газета.

Также известно, что в апреле этого года ТОС “удачно отстрелялись” по морским целям на полигоне в оккупированном Крыму.

Справка

“Солнцепек” разработан на базе ТОС-1 “Буратино”, которая прошла боевое крещение еще в конце 1980-х годов в Афганистане. С помощью тяжелых огнеметов советская армия уничтожала моджахедов, скрывающихся в пещерах и горных крепостях — эти укрытия не могли разрушить артиллерийские снаряды и авиационные бомбы.

Эта боевая машина монтируется на шасси танка Т-90, на котором установлен пакет из 24 трубчатых направляющих для реактивных снарядов. Экипаж — три человека. Огнеметный комплекс состоит из боевой и двух транспортно-заряжающих машин.

Удары по противнику наносятся 220-миллиметровыми реактивными снарядами с термобарической боевой частью. После попадании боеприпаса в цель около поверхности земли образуется аэрозольное облако из взрывчатого вещества, которое, смешавшись с воздухом, взрывается. Залп полным пакетом накрывает территорию в 40 тыс. кв. м.

“После объемно-детонирующего взрыва огненный смерч распространяется по местности, проникая в любые укрытия. Основные поражающие факторы такого боеприпаса — высокая температура, ударная волна и резкий перепад давления. Система может дать залп на дальность до 6 км”, — пишет газета.

Ранее

Данные сообщения появляються на фоне информации о наращивании российских войск у границы с Украиной.

Вчера США поделились с европейскими союзниками разведданными, в том числе картами, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест, если президент РФ Владимир Путин примет решение о вторжении.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года.

Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться.

Украина со своей стороны в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.