В Сирии остается еще 19 украинцев, которые ждут эвакуации

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сейчас в Сирии находится еще 19 граждан Украины, которые ждут эвакуации из лагеря Родж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Президента.

Детали

Власти Украины готовят очередную гуманитарную миссию по возвращению украинцев из Сирии. Сейчас там остается еще 19 граждан. Они ждут эвакуации из сирийского лагеря.

Добавим

Сегодня, 22 ноября, в аэропорту "Киев" (Жуляны) из Сирии прибыл самолет с эвакуированными 14 гражданами Украины. Среди них было трое женщин и 11 детей.

Украинцев эвакуировали из лагеря закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии. Операцию по возвращению в течение нескольких месяцев готовили офис Президента Украины, Министерство иностранных дел и Минобороны. Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуаций из Сирии.

Напомним

В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях Аль-Холл и Родж на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети).

С конца 2020 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с МИД начали проводить специальные операции эвакуации граждан Украины из Сирии.