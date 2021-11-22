Лукашенко заявил, что не хочет противостояния на фоне ситуации с мигрантами: "если мы тут палку перегнем, войны не избежать"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет обострения и противостояния на фоне так называемого “кризиса с беженцами” на границе с Польшей. Лукашенка цитирует государственное информагентство БелТА, пишет УНН.

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“Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем. Люди идут туда. Почему идут — уже тысячу раз сказано. Поэтому надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения. Но этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно”, — заявил он.

Детали

В то же время Лукашенко обвинил польские власти в том, что им якобы “нужны обострения на границе”.

Кроме того, самопровозглашенный президент заявил, что ждет ответа от Евросоюза о том, примет ли он мигрантов.

“Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия — ред. БелТА) их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала, — контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: „Давайте будем работать в этом ключе!“ — Да мы там в командировке, еще где-то и прочее”, — сказал Лукашенко.

Он в то же время добавил, что Беларусь сама справится с этими людьми, “если их Германия не заберет к себе”.

“А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли”, — добавил он.

Напомним

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, всех задержали. Нелегалы и дальше совершают регулярные попытки прорыва.