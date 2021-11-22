С начала года в Украине ДТП унесли жизни более чем 2,5 тысяч человек

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине за 10 месяцев этого года произошло более 150 тыс. ДТП. Более 2,5 тыс. человек погибли в этих дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий во время заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На данный момент за 10 месяцев этого года совершено более 150 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Из них 20 300 ДТП с пострадавшими и погибшими. Мы имеем положительную динамику снижения более чем на 6% по сравнению с предыдущим годом. 2 592 человека в этих ДТП погибли. Также могу свидетельствовать о положительной динамике в снижении на 9% в этой цифре, хотя эта цифра является вопиющей”, — рассказал Белошицкий.

Детали

По его словам, за 10 месяцев этого года подразделениями Национальной полиции обработано более 4 млн 300 тыс. вызовов на линию 102. Составлено более 4 млн 500 тыс. административных материалов среди которых 113 тыс. материалов по управлению в состоянии опьянения.

“Хочу отметить положительную статистику судебного разбирательства таких материалов в состоянии опьянения. Их уже рассмотрено более 60 тыс. и уже начали применяться такие санкции, как безвозмездное изъятие транспортных средств — 22 раза, 48 раз были платно изъяты транспортные средства и 203 раза применен административный арест”, — сказал Белошицкий.

Кроме того, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что за 10 месяцев в Украине зарегистрировано почти 11 тыс. уголовных производств по ст. 286 УКУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Она добавила, что с летальными исходами было 1844 нарушений правил безопасности дорожного движения.

“На первом месте остается Днепропетровская область, на втором месте Львовская область, на третьем месте Харьковская область и на четвертом Киевская область”, — отметила Венедиктова.

Также она сообщила, что из-за превышения безопасной скорости погибло более тысячи человек. Также чаще всего люди гибнут из-за нарушения правил маневрирования, выезда на полосу встречного движения и перехода пешеходов в неустановленном месте.

Дополнение

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что Оболонский райсуд Киева признал виновным судью столичного суда, управлявшую автомобилем в состоянии опьянения и попала в ДТП.