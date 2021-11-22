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Впервые с начала COVID-пандемии: Австралия откроет границы для некоторых групп иностранцев

Впервые с начала COVID-пандемии: Австралия откроет границы для некоторых групп иностранцев

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В декабре границы Австралии впервые откроют для некоторых категорий иностранцев после строгих COVID-ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

С 1 декабря на территорию Австралии разрешат въезжать полностью вакцинированным владельцам австралийских виз: студентам, трудовым мигрантам, людям, которые имеют гуманитарные, туристические и семейные визы.

Примерно 235 тыс. человек, имеющих право на визу, смогут свободно путешествовать в Австралию, в том числе 162 тыс. иностранных студентов.

Кроме того, с 1 декабря Австралия откроет границы для полностью привитых от коронавируса граждан из Японии и Южной Кореи. Туристы из этих стран при условии наличия отрицательного ПЦР-теста не будут отбывать карантин по прибытии.

Напомним

1 ноября в Австралии открыли границы для полностью вакцинированных австралийцев, а также их ближайших родственников.

Источник: УНН
Теги: Австралия, Коронавирус
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