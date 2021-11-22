За месяц на нарушителей карантина в транспорте составили более 700 протоколов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине с 21 октября полиция провела в транспорте 91 165 проверок и составила 704 протокола за нарушение карантинных правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

Детали

В частности, обращали внимание на наличие у водителей, пассажиров, экипажей авиатранспорта документов о вакцинации: COVID-сертификата или отрицательного результата тестирования на коронавирус методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена.

Проверки проводили в автотранспорте — 75 179, на железнодорожных вокзалах — 15 181, в аэропортах — 805.

Всего составили 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Больше всего нарушений выявлено в Киевской области — 216.

Также были нарушители в таких областях: 83 — в Черкасской, 67 — в Полтавской, 54 — в Сумской, 33 — в Винницкой, по 28 — в Запорожской и Хмельницкой, 25 — в Одесской, 23 — в Донецкой, 22 — в Луганской, по 21 — в Днепропетровской и Житомирской областях.

Напомним

В “красной” зоне уже находится 19 регионов Украины: Киев, Волынская, Винницкая, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов

проведение массовых мероприятий

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать/проводить:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.