Кулеба: официальные представители Болгарии заверили в неизменности позиции по Крыму

КИЕВ. 22 ноября. УНН. После скандального заявления президента Болгарии Румена Радева о принадлежности временно оккупированного Крыма, официальные представители страны заверили в неизменности позиции территориальной целостности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

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“За последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверения в неизменности позиции Болгарии относительно территориальной принадлежности Крыма”, — сказал министр.

Детали

Кулеба отметил, что дипломаты “сами разберутся, как двигаться в этом вопросе”, однако заверил, что Украина никогда не будет оставлять подобные комментарии без ответа.

На вопрос о том, будет ли Украина реагировать каким-то образом кроме заявлений он ответил: “мы отреагировали, не только словами, вызов посла Болгарии в МИД — это действие, а не слова”.

Контекст

Президент Болгарии Румен Радев заявил на дебатах в прошлый четверг, что считает Крым российской территорией, и заявил о неэффективности санкций ЕС против России. Впоследствии объяснил свою позицию.



МИД Украины вызвало посла Болгарии после заявлений болгарского президента.



Глава МИД Дмитрий Кулеба резко отреагировал на заявления президента Болгарии о “российском” Крыме.