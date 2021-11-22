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Отопительный сезон: регионы отчитались о 100% подключения к теплу жилых домов

Отопительный сезон: регионы отчитались о 100% подключения к теплу жилых домов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Все 24 областные государственные администрации отчитались о 100% подключения тепла в жилом секторе, как и медучреждений. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве развития общин и территорий, пишет УНН.

Цитата:

"Все областные государственные администрации отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилого фонда и медицинских учреждений", - сказал глава Минрегиона Алексей Чернышов.

Детали

В то же время, по словам Чернышева, сейчас надо позаботиться о том, какими будут будущие отопительные сезоны, и активнее работать над повышением энергоэффективности зданий.

Глава Минрегиона добавил, что стоимость тепла и горячей воды в этом отопительном сезоне для населения взрастить "не должны". Это - условие, которое зафиксировано в Меморандуме относительно устойчивого прохождения отопительного сезона, и регионы должны его соблюдать. Главы ОГА, как указано, имеют поручение держать этот вопрос на контроле.

Напомним

Согласно Меморандуму, в этом осенне-зимнем периоде предусмотрено цену на газ для производителей тепла (ТКЭ) для населения — 7 420 грн за тыс куб. м с НДС (согласно трехлетним договорам поставки природного газа, предложенным Нафтогазом в рамках Объема I "Фиксированный"). Для бюджетных учреждений и религиозных организаций зафиксирована цена 16,4 грн за куб. м с НДС.

Источник: УНН
Теги: отопление, Минрегион, отопительный сезон
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