Испания изменила правила въезда для украинцев

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Испания с 22 ноября временно ограничила возможность путешествий для украинских граждан. Об этом информирует посольство Испании в Украине, а также свидетельствуют данные МИД, пишет УНН.

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“Начиная с понедельника 22/11, путешествия граждан Украины в Испании временно ограничиваются и подлежат выполнению санитарных требований”, — сообщили в посольстве.

Детали

Как объясняют в МИД, с 22 ноября, разрешен въезд в Испанию гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 признанными вакцинами (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm).



Въезд с отрицательным тестом на ковид или справкой о выздоровлении разрешен определенным категориям лиц.

Добавим

9 ноября ЕС исключил Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.



В то же время по состоянию на 12 ноября границы 15 европейских стран оставались открытыми для украинцев.