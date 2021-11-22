Цены на газ в Европе снижаются на фоне опасений о локдаунах

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Цены на газ в Европе снижаются третью сессию подряд на фоне опасений о локдаунах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Оптовые цены на газ в Европе и Великобритании в понедельник утром снижались третью сессию подряд, поскольку игроки рынка отслеживали влияние на спрос карантинных ограничений, связанных с COVID-19, хотя, по их словам, фундаментальные показатели по-прежнему сигнализируют о благоприятных перспективах", - пишет издание.

Детали

Как отмечается, британский внутридневной контракт на газ упал на 2 пенса до 2,05 фунта за термограмму, а контракт на поставку следующего дня снизился на 9,5 цента - до 2,05 фунта за термограмму. Газовый контракт на сутки вперед в Нидерландах подешевел на 2,9 евро - до 83,60 евро за мегаватт-час. Базовый месячный контракт в Нидерландах снизился в цене на 4,4 евро - до 82,10 евро за мегаватт-час.

По данным немецкого сетевого оператора Gascade, в понедельник утром поток российского природного газа в Германию по трубопроводу "Ямал - Европа" оставался стабильным, пишет издание.

Влияние COVID-ограничений

"Опасения, связанные с коронавирусом, сейчас сильно усиливаются", - сказал один из газовых трейдеров.

Участники рынка следят за возвратом ограничений, чтобы остановить распространение COVID-19, поскольку количество случаев заболевания в Европе значительно возрастает. Германия объявила об опасности, и есть вероятность, что она может быть следующей, наряду с Францией, кто столкнется с усилением ограничений. Австрия и Нидерланды уже ввели полный или частичный локдаун.

"Наш прогноз на сегодня - цены и дальше будут оставаться под сильным давлением с возможным повторным введением новых ограничений по всей Северо-Западной Европе, поскольку количество случаев увеличивается с каждым днем", - заявили аналитики Refinitiv.

Газовые трейдеры заявили, что фундаментальные показатели рынка останутся неизменными с ожидаемыми холодными погодными условиями и низким объемом запасов газа.

"Дальнейшее снижение температур на следующей неделе может свести на нет некоторые из позитивных настроений, так же как и падение производства возобновляемых источников энергии", - считают аналитики Refinitiv.

Дополнение

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и подорожания газа. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко идти ввверх. Высокая стоимость газа побудила правительства и компании прибегнуть к другим источникам топлива, что повлекло рост цен и на другие энергоносители. В начале октября цены на газ приближались к рекордным 2 тысячам долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что "Северный поток-2" может быть запущен "на следующий день после" такого одобрения.