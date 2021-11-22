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Грипп и ОРВИ в Киеве: за неделю госпитализировали более 1600 человек

Грипп и ОРВИ в Киеве: за неделю госпитализировали более 1600 человек

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В столице за 46-ю неделю 2021 года зарегистрировано 16 461 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.

Детали

Уровень заболеваемости в Киеве ниже эпидемического порога на 30,4%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 555,7.

В целом в столице по сравнению с предыдущей неделей зафиксировано снижение заболеваемости на 16% как среди взрослого, так и среди детского населения. Детей заболело — 5155 (снижение на 2,7%), взрослых — 11 306 (рост на 21%).

Среди заболевших дети составляют 31,1%, а на прошлой неделе — 27%. Из них 41,9% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 2160 случаев.

В больницы в течение последней недели госпитализировали 1624 человека, из них 86 — дети.

Напомним

В Киеве за прошедшие сутки выявили 358 больных коронавирусом, 32 человека умерло.

Источник: УНН
Теги: Киев, грипп, ОРВИ
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