Ежегодно в Украине задерживают до 130 тысяч пьяных водителей

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Патрульные полицейские ежегодно задерживают в Украине до 130 тысяч водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Об этом во время выездного заседание Комитета ВР по вопросам правоохранной деятельности, посвященному безопасности, заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

Геращенко подчеркнул, что ремонт дорог позитивно влияет на безопасность, но не решает вопроса безответственного поведения водителей, провоцирующих ДТП.

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“Хорошие дороги не защищают от пьяных за рулем, которых патрульная полиция задерживает в год по 120-130 тыс. человек. Не защищают хорошие дороги от тех водителей которые гоняют по улицам наших городов со скоростью 130-150 и более километров в час”, — подчеркнул Геращенко.

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Советник министра подчеркнул, что ложное чувство безнаказанности часто становится причиной ДТП со смертельным исходом. На примере фигурантов последних резонансных ДТП произошедших в Харькове, Геращенко заявил, что часто причиной появления такого чувства безнаказанности становится лояльность законов и мягкость судей. Он напомнил, что подозреваемый в смертельном ДТП 16-летний Николай Харьковский, когда в 14 лет выстрелил женщине в лицо из паневматического оружия, отделался годом условно и штрафом в 20 тысяч гривен, который оплатили его родителе. А подозреваемый в совершении ДТП на переходе, в котором пострадали дети, ранее отбыл год за кражу, а также не был привлечен к ответственности за хранение наркотиков.

"То же самое касается печально известной Елены Зайцевой. Патрульные составили по ней протоколы за нарушение ПДД, однако смешные штрафы в несколько сотен гривен не останавливали ее желание гонять по Харькову на запредельных скоростях", - подчеркнул Геращенко.

Он также напомнил, что штраф за значительное превышение скорости составляет 1700 грн, а если заплатить сразу — 850, а лишение прав за брутальное превышение скорости не предусмотрено законами.

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26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трех пассажиров Infiniti — двух парней 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу. В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

Фигурантом по делу является 16-летний водитель Infiniti, которого задержали в результате автоаварии. 27 октября ему объявили подозрение.

28 октября суд в Харькове отправил 16-летнего парня в СИЗО на два месяца без альтернативы в виде залога.

Уже 11 ноября в том же Харькове автомобиль Тoyota Land Cruiser сбил двух детей прямо на пешеходном переходе. Водитель проехал на “красный” и, не останавливаясь, поехал на пешеходов. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько метров. К счастью, никто не погиб.

Водитель взят под стражу с залогом в 3 млн грн. Ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, экспертиза показала, что за рулем он находился в состоянии наркотического опьянения.