Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе - Кулеба

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе и предана поиску политико-дипломатического разрешения конфликта. Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

“РФ повысила интенсивность дезинформации, включительно с ложными обвинениями Украины в якобы подготовке военного нападения на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы преданы поиску политико-дипломатического решения конфликта", - написал министр.

Детали

По словам Кулебы, Украина продолжает настойчиво работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат, вместе с Германией и Францией как посредниками, и призывает РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию “вместо того, чтобы их подрывать”.

“В то же время украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий”, — добавил дипломат.

Добавим

Накануне заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребинкин заявил, что риски проведения якобы “провокаций на “крымском направлении”, а именно оккупированного Москвой Крыма (а также якобы в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Черном и Азовском морях) украинскими спецслужбами и радикальными организациями” последнее время “увеличились”.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает якобы попытки провокаций, чтобы “оправдать” заявления Запада о существующей угрозе вторжения России в Украину.

Контекст

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года.

Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19 и миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

Украина, со своей стороны, в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотного защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.

В начале ноября иностранные СМИ сообщили о стягивании российских военных к границе с Украиной.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны изначально назвало эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Однако новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Так, Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Ранее Франция и Германия предостерегли Россию от причинения вреда территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации российских войск на границах страны.