13-летний парень спрыгнул с высоты в заброшенном здании: подозревают попытку самоубийства

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Краматорске Донецкой области 13-летний парень упал с четвертого этажа заброшенного здания, после чего оказался в больнице. Об этом сообщили в полиции Донецкой области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 21 ноября в Краматорское районное управление полиции от врача скорой помощи поступило сообщение о госпитализации несовершеннолетнего с многочисленными травмами.

"Предварительно установлено, что мальчик прыгнул с четвертого этажа заброшенного здания. Полицейские устанавливают полные обстоятельства травмирования ребенка. Открыто уголовное производство по п. 2, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК Украины с пометкой "попытка самоубийства", - отметили в полиции.

Напомним

В Киеве, в Днепровском районе, 8-летний мальчик выпал из окна 21-го этажа и погиб.