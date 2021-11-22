Рост розничной торговли замедлился до 5,7%

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине в октябре 2021 года против октября 2020 года (в годовом измерении) объем оборота розничной торговли вырос на 5,7%, замедлившись против показателя в 5,9% месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Детали

В то же время, оборот розничной торговли в октябре 2021 года против сентября этого года вырос на 1,9%.

А за 10 месяцев 2021 года против января-октября 2020 года оборот розничной торговли в целом вырос на 11,5%. Наибольшими темпами в январе-октябре розничная торговля росла в Черновицкой (+26,8% против января-октября 2020 года), Тернопольской (+24,9%), Закарпатской (+19,5%), Львовской (+18,7%) и Винницкой (+18,6%) областях.

Во всех областях наблюдался прирост розничной торговли за этот период, но наименьшим он был в Харьковской (+1,9%), Луганской (+6%) и Волынской (+6,6%) областях.

В Киеве прирост составил за 10 месяцев года 9,2%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1% (в годовом выражении подорожание на 13,6%). Больше всего (на 10,6%) в октябре подорожали овощи. На 4,0-1,1% за месяц выросли цены на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, яйца. В то же время на 6,6-1,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло.

По данным исследования, Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев в октябре ухудшился на 0,3 пунктов против сентября текущего года. Сокращение индикатора связывают со снижением целесообразности делать крупные закупки.

Как и в предыдущие месяцы, рост потребительских цен сохраняет зависимость от факторов предложения, таких как изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, колебание мировых цен на энергоносители и сырьевые товары украинского экспорта, повышение акцизов. Цены на товары более высокого уровня переработки также росли, несмотря на повышение издержек производителей из-за увеличения цен на сырье для их производства, указывал в экспертном комментарии глава Совета НБУ Богдан Данилишин.