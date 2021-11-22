С начала года составлено более 100 тыс. Админматериалов за вождение в нетрезвом состоянии

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине за 10 месяцев этого года составлено более 100 тыс. админматериалов из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий во время заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.

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“Относительно количества тех материалов, которые были составлены по ст. 130 КУпАП — это 113 тыс. Мы имеем за 10 месяцев этого года. Мы имели 129 тыс. в прошлом году. Мне кажется, что в этом году мы даже превзойдем эту цифру”, — сказал Белошицкий.

Детали

По его словам, больше всего составлено административных материалов за управление в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции в Днепропетровской области — 12 090 материалов, Киеве — 9 419 материалов, в Киевской области — 7 500, в Львовской области — 6 800 и в Запорожской области — 6 200.

“Что касается закрытых административных дел по ст. 130 КУоАП, то у нас за этот год закрыт на это время 11 973 таких дел. Из-за отсутствия события закрыто 10 808 дел ввиду истечения сроков 1635 дел. В пятерке лидеров также есть высокий процент закрытия дел. Например, в Днепропетровской области закрыто — 1383 из 12 тысяч, в Киевской области — 950, в Львовской области — 526, Запорожской области — 517”, — рассказал Билошицкий.

Он добавил, что не все дела еще рассмотрены.

“Был расширен срок рассмотрения ст. 130. Сейчас он один год и поэтому у судей есть больше времени и будет меньше дел закрываться по срокам”, — отметил Белошицкий.

Дополнение

Белошицкий сообщал, что в Украине за 10 месяцев этого года произошло более 150 тыс. ДТП. Более 2,5 тыс. человек погибли в этих дорожно-транспортных происшествиях.