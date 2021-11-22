Израиль арестовал 50 боевиков Хамаса, через день после смертельной стрельбы

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Израильское агентство внутренней безопасности заявило в понедельник, что арестовало более 50 членов ячейки ХАМАС на оккупированном Западном берегу реки Иордан и Восточном Иерусалиме в течение последних недель, участвовавших в планировании нападений на израильтян. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР и Jerusalem Post.

Детали

Шабак (служба безопасности Израиля - ред) заявила, что в течение последних недель обнаружила очаг ХАМАС на Западном берегу Иордана, который планировал несколько нападений на Западном берегу, в Иерусалиме и Израиле. В заявлении Шабак говорится, что боевики "принимали участие в создании инфраструктуры терроризма, а деньги, вооружение, оружие и материалы для приготовления взрывчатки были уничтожены".

Объявление появилось на следующий день после того, как боевик ХАМАС убил израильтянина и ранил еще четверых в стрельбе у святого места в Старом Городе Иерусалима.

Убитого в воскресенье израильтянина, 26-летнего Элияху Кая, похоронили в Иерусалиме в понедельник. Еще по меньшей мере один человек, пострадавший в результате нападения, остается в больнице.

Нападавший был идентифицирован, как 42-летний палестинец из Восточного Иерусалима, принадлежавший к ХАМАС. Его застрелила полиция на месте происшествия.

מאות הגיעו להלווייתו בהר המנוחות של אליהו קיי בן ה-26, שנרצח אתמול בפיגוע בעיר העתיקה בירושלים. יחד עם קרוביו, הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון גם קהילת העולים בישראל מאנגליה, ארה"ב ודרום אפריקה, חייליו מהצבא ואנשים מהציבור הרחב@DanaYarkechypic.twitter.com/8DA7VR4wNm — כאן חדשות (@kann_news)November 22, 2021

Добавим

Израиль и ХАМАС воевали четыре раза с тех пор, как ХАМАС захватил контроль над сектором Газа в 2007 году, последняя 11-дневная война состоялась в мае этого года.