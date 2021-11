Янукович написал украинцам письмо к годовщине Майдана. В Украине же напомнили экс-президенту о приговоре и пригласили "в гости"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович написал украинцам письмо в котором упомянул годовщину событий на Майдане. Его в Facebook опубликовал прессекретарь Юрий Кирасир, передает УНН.

Цитата

“Приближается очередная годовщина трагических событий, произошедших в нашей стране почти 8 лет назад. С этой датой вновь возникает ключевой вопрос, который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став воюющей страной: что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе, державой, откуда вынуждены бежать миллионы граждан, которые спасаются от беззаконий, гонений, нищеты, от угроз этой войны, которая превратила некогда цветущую Украину в самую бедную и наиболее нестабильну страну на континенте?" - говорится в письме.

Детали

Бывший президент в своем обращении заявил, что ситуация на Донбассе по сравнению с прошлым годом ухудшилась.

“Если сравнивать нынешнюю ситуацию на Донбассе с той, что была год назад, мы вынуждены констатировать, что она существенно ухудшилась. Более того, создается впечатление, будто сегодня речь идет уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо серьезнее: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия”, — говорится в письме.

Также он “посоветовал” новую стратегию развития Украины, а именно принятия нейтрального статуса нашей страны и разработку новой стратегии социально-экономического развития Украины.

Ответ Украины

Украина в официальном аккаунте в Twitter ответила экс-президенту: Януковича пригласили в Киев, потому что 13 лет тюрьмы “сами себя не отсидят”.

"Может ли кто-то, пожалуйста, рассказать Виктору Януковичу, который скрывается в России, что 13 лет лишения свободы не отсидят себя сами", - говорится в посте.

Can someone pls tell Viktor Yanukovych who still hides in@Russiathat 13 years in prison will not serve themselves#VisitUkraineNOW