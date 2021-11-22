Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,57 0,1267  EUR: 29,98 0,0108 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
19950

Полицейский вертолет доставил во Львов 4-летнюю девочку с перитонитом

Полицейский вертолет доставил во Львов 4-летнюю девочку с перитонитом

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полицейский вертолет доставил во Львов 4-летнюю девочку, которой срочно нужна была операция. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Цитата

“Вертолет МВД Airbus Helicopters Н — 145 доставил маленькую пациентку с перитонитом из города Турка во Львовскую областную детскую клиническую больницу “Охматдет”", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине реализуется совместная программа МВД и Минздрава по созданию сети медико-спасательной авиации для помощи гражданам, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи и проживающих в отдаленных населенных пунктах.

Используются вертолеты Н145 компании Airbus Helicopters, оборудованные для выполнения эвакуационных и санитарных нужд.

Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, в следующие три года планируется создать соответствующие авиабазы для эффективной работы медико-спасательной авиации в разных регионах Украины. Сейчас проект уже нашел свою реализацию во Львовской области.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, полиция, дети, больницы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.