Полицейский вертолет доставил во Львов 4-летнюю девочку с перитонитом

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полицейский вертолет доставил во Львов 4-летнюю девочку, которой срочно нужна была операция. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

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“Вертолет МВД Airbus Helicopters Н — 145 доставил маленькую пациентку с перитонитом из города Турка во Львовскую областную детскую клиническую больницу “Охматдет”", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине реализуется совместная программа МВД и Минздрава по созданию сети медико-спасательной авиации для помощи гражданам, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи и проживающих в отдаленных населенных пунктах.



Используются вертолеты Н145 компании Airbus Helicopters, оборудованные для выполнения эвакуационных и санитарных нужд.

Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, в следующие три года планируется создать соответствующие авиабазы для эффективной работы медико-спасательной авиации в разных регионах Украины. Сейчас проект уже нашел свою реализацию во Львовской области.