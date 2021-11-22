Минреинтеграции либерализует перевозку товаров через КПВВ
Ирина Верещук
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Минреинтеграции разработало проект приказа, которым ограничило перечень запрещенных для перевозки через КПВВ товаров. Об этом во время брифинга рассказала вице-премьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук, передает УНН.
Верещук уточнила, что документ будет юстирован через несколько дней.
Цитата
"Этим приказом мы устанавливаем четкий список предметов и товаров, которые нельзя перевозить через админчерту. Остальное будет разрешено к перевозке. Уточню: раньше мы имели небольшой перечень разрешенных для перевозки товаров. Однако сейчас мы делаем наоборот: мы запрещаем небольшой процент, а остальное - разрешаем", - уточнила она.
Добавим
Верещук убеждена, что приказ облегчит жизнь людей, которые приезжают с временно оккупированных территорий.
"Это шаги, которые предпринимает министерство в части политики реинтеграции. Это та сила, которая поможет нашим крымчанам, людям с ВОТ. Поможет им понять, что их здесь ждут, что их здесь любят и хотят, чтобы им было комфортно", - добавила министр.
Ранее
Ирина Верещук поделилась планами по улучшению условий на КПВВ.