Минреинтеграции либерализует перевозку товаров через КПВВ

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Минреинтеграции разработало проект приказа, которым ограничило перечень запрещенных для перевозки через КПВВ товаров. Об этом во время брифинга рассказала вице-премьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук, передает УНН.





Верещук уточнила, что документ будет юстирован через несколько дней.

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"Этим приказом мы устанавливаем четкий список предметов и товаров, которые нельзя перевозить через админчерту. Остальное будет разрешено к перевозке. Уточню: раньше мы имели небольшой перечень разрешенных для перевозки товаров. Однако сейчас мы делаем наоборот: мы запрещаем небольшой процент, а остальное - разрешаем", - уточнила она.

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Верещук убеждена, что приказ облегчит жизнь людей, которые приезжают с временно оккупированных территорий.

"Это шаги, которые предпринимает министерство в части политики реинтеграции. Это та сила, которая поможет нашим крымчанам, людям с ВОТ. Поможет им понять, что их здесь ждут, что их здесь любят и хотят, чтобы им было комфортно", - добавила министр.

Ранее

Ирина Верещук поделилась планами по улучшению условий на КПВВ.