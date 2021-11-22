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В Софии Киевской археологи нашли печать с Богородицей и Соломоном

В Софии Киевской археологи нашли печать с Богородицей и Соломоном

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На территории заповедника "София Киевская" во время раскопок археологи нашли свинцовую печать XII века, на которой виднеются изображения Пресвятой Богородицы и царя Соломона. Об этом в Facebook сообщил археолог Тимур Бобровский, информирует УНН.

Детали

"Свинцовая печать ориентировочно XII века с раскопок этого года возле Софии Киевской. На одной ее стороне оттеснено изображение Пресвятой Богородицы Оранты, на другом, вероятно, св. Пророка Царя Соломона", — говорится в сообщении.

Как отметил археолог, до сих пор неизвестно, кому могла принадлежать эта печать. Есть данные, что "черные копатели" находили такие же артефакты на территории Житомирской области.

Напомним

На территории заповедника "София Киевская" археологи нашли энколпион (крест-реликварий), которому около 800 лет.

Источник: УНН
Теги: Украина, археология, раскопки
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