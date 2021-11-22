Профильный комитет поддержал законопроекты по усилению ответственности за превышение скорости

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии четыре законопроекта, которые усиливают ответственность водителей за превышение скорости, передает корреспондент УНН.

Детали

По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной Раде включить в повестку дня шестой сессии проекты законов:

О внесении изменений в статьи 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей (рег. № 6240);

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно срока лишения права управлять транспортными средствами (рег. № 6278);

О внесении изменений в статьи 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения (рег. № 6240-1);

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за уголовные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта (рег. № 6240-2).

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За включение в повестку дня проголосовало 17 членов комитета.

Первым законопроектом № 6240 предлагается внести изменения в статьи 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины в части усиления ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего. Сейчас ответственность установлена на уровне с 3 до 8 лет лишения свободы. Законопроектом санкция устанавливается от 5 до 8 лет лишения свободы. В случае, если это повлекло гибель нескольких лиц законопроектом предлагается увеличить срок наказания с 5 до 10 лет лишения свободы до с 8 до 12 лет лишения свободы и запретом управлять транспортными средствами пожизненно.

Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, что повлекло смерть потерпевшего предлагается увеличить с 5 до 10 лет лишения свободы до от 8 до 12 лет лишения свободы; если ДТП повлекло гибель нескольких лиц, то с 7 до 12 лет лишения свободы повысить с 12 до 15 лет с лишением права управлять транспортными средствами пожизненно.

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Что касается альтернативного законопроекта № 6240-1, то им предлагается:

В статье 286 УК:

в диспозиции части первой предусмотреть исключение в отношении превышения скорости именно в населенных пунктах;

откорректировать санкции частей второй и третьей отношении срока лишения права управлять транспортными;

дополнить частью четвертой, которая предусматривает наказание за превышение установленных ограничений скорости движения в населенных пунктах лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение;

дополнить частью пятой, которая будет предусматривать наказание за превышение установленных ограничений скорости движения в населенных пунктах лицом, которое руководит транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

В статье предлагается 2861:

в диспозиции части первой предусмотреть исключение в отношении превышения скорости именно в населенных пунктах;

дополнить частью пятой, которая будет предусматривать наказание за превышение установленных ограничений скорости движения в населенных пунктах лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение;

дополнить частью шестой, которая будет предусматривать наказание за превышение установленных ограничений скорости движения в населенных пунктах лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

Еще одним альтернативным законопроектом № 6240-2 предлагается внести изменения к статье 55 Уголовного кодекса Украины, которыми определить, что лишение права управлять транспортными средствами в качестве дополнительного наказания может назначаться судом в случаях, предусмотренных статьями особенной части кодекса, на общий срок до двадцати лет.

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Законопроектом № 6278 предлагается внести изменения в статью 30 Кодекса Украины Об административных правонарушениях и в статью 55 Уголовного кодекса Украины.

В пояснительной записке сообщается, что предлагается лишать граждан права управления транспортными средствами на срок до трех лет за грубое или повторное нарушение порядка пользования этим правом или пожизненно за систематическое нарушение порядка пользования этим правом.

Дополнения

В Министерстве внутренних дел готовят пакет законопроектов, которые усилят ответственность за нарушение безопасности на дорогах.