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Водителя маршрутки, сбившего двух монахинь во Львове, взяли под стражу

Водителя маршрутки, сбившего двух монахинь во Львове, взяли под стражу

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во Львове суды решил взять под стражу водителя маршрутки, который совершил наезд на двух женщин в центре Львова и скрылся. Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает УНН.

Цитата

“Сегодня, 22 ноября, суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Что было раньше

ДТП произошло, 20 ноября, около 6 часов утра, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы во Львове.
Водитель маршрутного такси № 138 марки “БАЗ”, 47-летний житель Львова, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок в возрасте 48 и 67 лет, которые двигались пешеходным переходом.

В результате наезда одну женщину отбросило на проезжую часть дороги. С телесными повреждениями она была доставлена в медучреждение, где ей оказали помощь. Тело другой женщины было обнаружено на конечной остановке маршрутки на улице Джорджа Вашингтона. Неподалеку правоохранители обнаружили тело второй потерпевшей, которое транспортное средство протащило семь километров по улицам Львова от места совершения ДТП.

Позже стало известно, что обе женщины были монахинями.

Источник: УНН
Теги: суд, Львов и Львовская область, Украина
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