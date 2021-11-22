Простота в использовании и эффективность: врач рассказал, какими препаратами стоит лечить коронавирус

КИЕВ. 22 ноября. УНН. При лечении коронавируса на ранних стадиях важна простота применения препаратов. Об этом в комментарии УНН рассказал врач Андрей Роханский.

Он уточнил, что сегодня коронавирус лечат различными препаратами, в том числе таблетированными и назальными.

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“Препарат может попадать в наш организм через слизистую, или, непосредственно, в сосудистое русло. В случае с назальными препаратами — это более простой и удобный путь. Но отмечу, что путь введения препарата важен не в плане его эффективности — она не снижается и не повышается, а в плане удобства”, — рассказал он.

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Напомним, американские эксперты допускают вероятность перехода коронавируса с пандемического в эндемическое заболевание.



Комментируя это, Роханский не исключил, что в скором времени коронавирус станет таким же привычным сезонным явлением как простуда или грипп.

“Или вовсе исчезнет, как это было с испанкой (испанский грипп — масштабная пандемия, продолжавшаяся с 1918 по 1920 год, — ред.). Заболевание два года циркулировало, унесло множество жизней, и исчезло.

Если же новые штаммы коронавируса выйдут на уровень привычных для нас гриппов, которые периодически появляются, мы сможем говорить о том, что пандемия переросла в эндемию. И заболевание будет сезонно к нам возвращаться, но не на таком агрессивном уровне”, — разъяснил он.

При этом, эксперты напоминают, что нельзя забывать о раннем лечении коронавирусной инфекции как во время пандемии, так и в период угасания инфекции.