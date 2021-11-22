Нардепу Шахову сообщили о подозрении в недекларировании 60 млн гривен

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Народному депутату, члену депутатской группы "Довира" Сергею Шахову сообщили о подозрении в недекларировании 60 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о члене депутатской группы “Довира” Сергее Шахове.

Цитата

“22 ноября 2021 года прокурор САП по поручению Генерального прокурора сообщил о подозрении в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, действующему народному депутату”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что из средств массовой информации в мае текущего года стала известна информация о том, что народный депутат Украины 8 и 9 созывов внес недостоверные сведения в декларации за 2020 год.

“В ходе проведения досудебного расследования установлено, что народный избранник в поданной декларации не указал информацию о жилом доме и земельном участке в Киевской области, которые находились в его пользовании, а также надлежащем имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. В частности речь идет о незадекларированных 13 квартирах в столице, 8 паркоместах, 2 домах в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв., 27 земельных участках общей площадью около 115 га в Киевской области, даче, нежилой недвижимости, двух машинах, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходах от продажи недвижимости. В общем, депутат скрыл имущества на общую сумму почти 60 млн гривен, что более чем в 4 тыс. раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц”, — отмечается в сообщении.

На сегодня действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины № 1074-XI от 04.12.2020).

В САП отметили, что это первое врученное народному депутату подозрение по ст. 366-2 после восстановления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларации.

Дополнение

В июне этого года Рада вернула лишение свободы за ложь в декларациях.

В июле этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

После спорного решения КСУ об отмене наказания за ложь в декларациях, в декабре прошлого года Рада приняла законопроект Об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушение.

В НАПК тогда отметили, что только если лицо умышленно не задекларирует имущества на более чем 4000 необлагаемых минимумов (~8 млн грн), суд может назначить ему наказание в виде ограничения (не лишения) свободы на срок до 2 лет. Во время ограничения свободы коррупционер будет находиться не в тюрьме, а в исправительном центре. Там он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр за разрешением его руководства.