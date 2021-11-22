Украина поднялась в рейтинге демократических стран. США впервые опустились

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина выбыла из списка стран с неполной демократией, тогда как США впервые попали в этот рейтинг. Об этом говорится в ежегодном отчете Международного исследовательского центра International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), информирует УНН.

Детали

В отчете перечислено 160 стран. Эксперты IDEA разделили все страны на авторитарные режимы; страны с переходным (гибридным) режимом; неполные демократии; полноценные демократии, разделенные между собой на слабые, средние и сильные.

США впервые попали в перечень стран с неполной демократией. Исследователи отметили, что в Штатах зафиксированы "заметные нарушения" гражданских прав, которые начались в 2019 году.

До этого США входили в список стран с сильной демократией. Однако эксперты утверждают, что это государство имеет все шансы снова туда вернуться.

По мнению IDEA, переломным моментом для США стал 2021-2022 год. Тогда бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил под сомнение легитимность президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Кроме этого, летом прошлого года произошли проблемы со свободой слова на демонстрациях и собраниях. В то же время страну охватили протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

В список государств с неполной демократией попали также страны ЕС — Венгрия, Польша и Словения. В то же время, Украину вычеркнули из этого рейтинга, поскольку "ситуация в стране улучшилась". Сейчас Украина входит в список стран со средней демократией.

В IDEA отметили положительное влияние от введения в Украине прозрачных е-деклараций.

В этом году в перечень авторитарных государств попали Мьянма, Афганистан и Мали. Всего в списке 47 стран, среди них Китай, Саудовская Аравия и Иран.

В списке стран переходных режимов - 20 государств. В частности, Россия и Турция. В демократические страны исследователи причислили 98 стран. Это наименьшее количество стран за последние годы.