Премьер-министр Нидерландов назвал протестующих против COVID-ограничений "идиотами"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в понедельник назвал участников беспорядков в Роттердаме и других городах Нидерландов "идиотами" и заявил, что полиция и прокуратура уже занимаются ими. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР и Reuters.

Детали

Комментарии Рютте прозвучали после того, как протесты против коронавируса в Нидерландах и Брюсселе переросли в насилие на фоне гнева против мер изоляции, которые были введены в попытке обуздать стремительный рост инфицирования COVID-19.

"Я понимаю, что в обществе много напряженности, потому что мы так долго боролись со всеми страданиями, связанными с коронавирусом. Но я никогда не приму идиотов, которые используют чистое насилие только потому, что они несчастны", - сказал Рютте.

Но он добавил, что насилие в Роттердаме и в Нидерландах не имеют ничего общего с демонстрациями.

"Это чистый взрыв насилия, направленный против нашей полиции, против наших пожарных, против водителей скорой помощи", - добавил Рютте.

Контекст

Массовые протесты начались через неделю после объявления о частичной изоляции в Нидерландах и после объявления о том, что правительство запрещает фейерверки в канун Нового года, чтобы уменьшить нагрузку на отделения неотложной помощи в больницах. Во время беспорядков по всей стране молодые люди бросали фейерверки в полицейских.

Демонстрации протеста против мер изоляции в Амстердаме и южном городе Брэда прошли без насилия в субботу, и подавляющее большинство протестующих в Брюсселе остались мирными.

Прокуратура Роттердама сообщила в воскресенье, что были арестованы 49 человек, шестеро из них несовершеннолетние.

Отдельное расследование было начато по факту стрельбы милицией и участниками беспорядков. По словам прокуратуры, в ходе беспорядков четыре человека получили огнестрельные ранения, но расследование того, кто стрелял, все еще продолжается. Офицеры также делали предупредительные выстрелы.

Добавим

Власти Нидерландов в понедельник сообщили о более чем 23 000 новых случаях заражения коронавирусом за 24 часа, что является вторым самым большим показателем с начала пандемии.

Министр здравоохранения Уго де Йонге подчеркнул, что страна "далека" от худшего сценария. Однако правительство рассмотрит дополнительные ограничения, если количество инфекций и госпитализаций будет расти.