В первом полугодии НАБУ получило более 8 млн грн международной техпомощи

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В январе-июне 2021 года НАБУ получило 8,4 млн грн международной технической помощи. Об этом свидетельствует финансовая отчетность НАБУ, передает УНН.

Детали

Указанные средства НАБУ получило четырьмя платежами.

Так, первый платеж датирован 11 марта. Тогда детективы получили 2,1 млн грн международной техпомощи на: компьютерное и серверное оборудование, устройства для печати, офисную и оргтехнику, системы внутреннего видеонаблюдения и тому подобное.

Следующий платеж датирован 25 марта. 2,6 млн грн международной техпомощи НАБУ получило на: организацию и проведение тренингов по расследованию коррупции, закупку специализированных сертифицированных курсов по цифровому уголовному анализу и тому подобное.

Еще два платежа международной техпомощи детективы получили в апреле и в июне этого года. 3,7 млн грн НАБУ получило на то, чтобы оплатить: услуги по организации мероприятий, услуги по организации путешествий, услуги печати и тому подобное.

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В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро. Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро.

В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%).

Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

К слову

Окружной административный суд Киева просят определить, является ли руководство НАБУ Артем Сытник и Гизо Углава агентами спецслужб США.