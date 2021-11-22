"Газпром" снова пригрозил Молдове остановкой поставок газа

КИЕВ. 22 ноября. УНН. "Газпром" уведомил Молдову о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, его слова приводит агентство ТАСС, передает УНН.

Детали

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну заявил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит 450 долларов за тыс. куб. м и будет меняться в зависимости от ситуации на рынке.

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"Имея в виду сложную, очень сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдова вовремя осуществляет сто процентов текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. Контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - сказал Куприянов.

Он также добавил, что "Газпром" "крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств".

Долги Молдавии за газ

23 октября официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов пригрозил, что российская энергетическая компания может полностью отказаться от поставок газа в Молдову, если Кишинев не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта.

Тогда же Куприянов отметил, что, по подсчетам "Газпрома", долг Молдовы за поставленный газ составляет 433 млн. долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности увеличивается до 709 млн. долларов.

Переговоры о поставках российского газа в Молдавию продолжались около месяца. До заключения нынешнего договора по поставкам, стоимость газа для республики формировалась по смешанному принципу, то есть снижалась при высоких объемах закупки.

Этот контракт истек 30 сентября. Поскольку стороны в течение месяца не могли договориться о новых условиях, действие старого соглашения продлевали дважды.

На фоне дефицита газа в европейских хранилищах цена на газ для Молдовы в сентябре подскочила до 550 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в начале года она составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

22 октября из-за угрозы энергетического кризиса власти Молдавии объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней.

Российская энергетическая компания "Газпром" в понедельник, 1 ноября, начала поставку газа до Молдовы по новому контракту, заключенному сторонами 29 октября сроком на пять лет.

Ожидается, что в 2022 году Кишинев проведет независимый аудит долга компании "Молдовагаз" перед Россией.