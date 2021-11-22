В "Слуге народа" все еще надеются на эффективность НАБУ
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Функционирование НАБУ стоит госбюджету немалых средств. Поэтому НАБУ должно доказать, что деятельность органа соответствует размеру бюджетных расходов. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.
Детали
Он напомнил, что НАБУ создали в апреле 2015 года. Сначала детективы были несколько ограничены в осуществлении антикоррупционных расследований, добавил Вениславский.
"Так, в свое время НАБУ не имело права проводить негласные следственные (розыскные) действия. И детективы были вынуждены пользоваться услугами НПУ или СБУ, в части доступа к каналам информации. Это обычно приводило к утечкам информации. И, фактически, к потере перспективы в расследованиях", - комментирует он.
Однако, сегодня детективы получили все юридические возможности для эффективного расследования дел, продолжил нардеп.
"Думаю, что в течение ближайшего времени, имея полную независимость и все инструментарии для своей антикоррупционной деятельности, НАБУ должно продемонстрировать, что его функционирование соответствует размеру бюджетных расходов", - резюмировал он.
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В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.
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