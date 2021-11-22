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Два грузовика и легковушка столкнулись в Черниговской области. Погиб ребенок

Два грузовика и легковушка столкнулись в Черниговской области. Погиб ребенок

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Черниговской области столкнулись три автомобиля - два грузовика и легковушка. В результате ДТП погиб ребенок, передает УНН со ссылкой на полицию Черниговской области.

Детали

По данным полиции, сегодня около 18 часов в полицию поступило сообщение, что в селе Заезд столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб ребенок.

По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легковушки. В результате происшествия женщина и ребенок в салоне легковушки получили травмы и были госпитализированы. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице.

Полиция продолжает работать на месте происшествия и выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Чернигов и Черниговская область
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