Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,57 0,1267  EUR: 29,98 0,0108 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН Lite
Архив
49215

Ученые определили самых красивых кошек методом "золотой пропорции"

Ученые определили самых красивых кошек методом "золотой пропорции"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Математики, биологи и эксперты портала All About Cats, определили стандарты кошачьей красоты, применив метод "золотой пропорции" до 46 популярных пород. Самыми симпатичными стали породы: Норвежская лесная, Русская голубая и Мэнские кошки, информирует УНН.

Цитата

"Любители кошек будут утверждать, что каждая из них прекрасна, но научный принцип золотого разреза более объективен. Это древний алгоритм симметрии алгебры, лежащий в основе человеческого восприятия привлекательности. Чем больше лицо или объект отвечают ему, тем более эстетически привлекательным они кажутся нашем мозгу", - заявил основатель All About Cats Дорон Вулффберг.

Детали

Исходя из измерений пропорций мордочки, наименее красивыми были признаны Гималайские, Питерболдские и Персидские кошки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Британии нашелся кот, который пропал 10 лет назад

Источник: УНН
Теги: кот
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.