Ученые определили самых красивых кошек методом "золотой пропорции"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Математики, биологи и эксперты портала All About Cats, определили стандарты кошачьей красоты, применив метод "золотой пропорции" до 46 популярных пород. Самыми симпатичными стали породы: Норвежская лесная, Русская голубая и Мэнские кошки, информирует УНН.

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"Любители кошек будут утверждать, что каждая из них прекрасна, но научный принцип золотого разреза более объективен. Это древний алгоритм симметрии алгебры, лежащий в основе человеческого восприятия привлекательности. Чем больше лицо или объект отвечают ему, тем более эстетически привлекательным они кажутся нашем мозгу", - заявил основатель All About Cats Дорон Вулффберг.

Детали

Исходя из измерений пропорций мордочки, наименее красивыми были признаны Гималайские, Питерболдские и Персидские кошки.

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