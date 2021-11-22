Польша считает, что кризис на границе с Беларусью может стать прелюдией к "чему-то худшему"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что миграционный кризис на границе с Беларусью может стать прелюдией к "чему-то гораздо худшему", а польская пограничная служба заявила, что белорусские силы все еще переправляют мигрантов к границе. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Моравецкий предупредил, что кризис с мигрантами еще далек от окончания.

"Я думаю, что то, что разворачивается перед нашими глазами, эти драматические события, может быть лишь прелюдией к чему-то гораздо худшему", - сказал Моравецкий.

Он обратил внимание на усиление российского военного присутствия вблизи Украины, а также в Беларуси и российском Калининграде, который граничит с Польшей и Литвой, как "инструмент, который можно использовать непосредственно для прямого нападения".

Ситуация в Афганистане после захвата талибами "может быть использована, как следующий этап миграционного кризиса", - сказал Моравецкий.

Контекст

Польша говорит, что Минск продолжает перевозить сотни иностранцев на границу, где, как полагают, около 10 мигрантов погибли из-за холодной зимы.

"В субботу... группа из около 100 очень агрессивных иностранцев, которых доставили до границы белорусские военнослужащие, пыталась силой попасть в Польшу", - сообщили пограничники в Twitter.

Десяток мигрантов из Ирака, беседуя с литовским новостным порталом DELFI о ситуации на границе с Беларусью, заявили, что их "принудительно доставили туда военные грузовики белорусских чиновников", которые проигнорировали их желание вернуться в Ирак.

Сотни поляков приняли участие в субботних протестах с требованием помощи мигрантам. Католическая церковь в воскресенье организовала сбор средств для тех, кто нуждается в помощи на границе и поддержке интеграции беженцев, которые останутся в Польше.

Добавим

Европейский союз обвиняет Беларусь в том, что в ответ на европейские санкции, доставляет тысячи людей с Ближнего Востока и толкает их на территорию членов ЕС и НАТО, Польшу, Литву и Латвию.

Минск, который отрицает, что разжигал кризис, в четверг очистил лагерь мигрантов у границы и начал репатриировать некоторых людей в Ирак, тогда как Польша и Литва сообщили о меньшем количестве попыток пересечь их границы за последние дни.

Опрос, опубликованный польской ежедневной газетой Rzeczpospolita в воскресенье, свидетельствует, что 55% поляков обеспокоены тем, что кризис на границе может перерасти в "вооруженный конфликт".