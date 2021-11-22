Третий критический день после голодовки Саакашвили завершился успешно – врач

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Третий критический день после голодовки бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили завершился успешно. Об этом пишет УНН со ссылкой на Новости.Грузия.

Детали

По словам врача-эндокринолога, Элене Гиоргадзе которая посетила его сегодня, ближайший месяц Саакашвили будет на спецпитании. Экс-президент помещен в отделении интенсивной терапии. После завершения курса лечения заключенного вернут в тюрьму N12 в городе Рустави.

“Сегодня мы прошли третий критический день. Пациент и все врачи довольны. Три дня обошлось без ЧП. Он чувствует себя удовлетворительно, его состояние стабильное. Ежедневно мы проводим анализы, маркеры голода нормальные, белок начал приходить в норму. Сам он чувствует себя уже лучше, но когда человек голодает 50 дней, неудивительно, что он не сможет играть в футбол. Мы не будем делать никаких прогнозов, мы будем предоставлять вам информацию каждый день”, — заявила Гиоргадзе.

К тому же не исключено, что срок его наказания может вырасти — в данный момент против Саакашвили в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет. До этого Саакашвили был заочно осужден на 6 лет заключения за должностные преступления.

Также, с завтрашнего дня начнется новая стадия наблюдения , после чего в рационе спецпитания Саакашвили увеличат калорийность и в него включат новые продукты.

Еще через неделю, в следующий понедельник, Саакашвили установят новый рацион, который надо будет соблюдать в течение трех недель.

Эндокринолог подтвердила, что Саакашвили испытывает сильную слабость, однако отметила, что в его состоянии это нормально.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.