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Армения заявила о гибели военного во время обстрела со стороны Азербайджана. В Баку отвергают все обвинения

Армения заявила о гибели военного во время обстрела со стороны Азербайджана. В Баку отвергают все обвинения

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Армянский военный погиб в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило Минобороны Армении, информирует УНН.

Цитата

"22 ноября примерно в 18.10 (17.10 по киевскому времени) подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на армяно-азербайджанской границе, в частности вблизи села Норабак Гегаркуникской области. В результате обстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, рядовой Сурен Сафарян 2002 года рождения", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Детали

Как уточнили в министерстве, по состоянию на 19.30 (18.30 по киевскому времени) перестрелка прекратилась.

В Минобороны Азербайджана опровергли заявление армянского оборонного ведомства. Там отметили, что азербайджанские военные не открывали огонь по позициям военных Армении в районе села Норабак.

Добавим

16 ноября возобновились локальные столкновения на границе Армении и Азербайджана. Однако затем ситуация стабилизировалась. С обеих сторон фиксировались потери среди военного состава.

Отметим, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу "на полях" саммита Восточного партнерства.

Источник: УНН
Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
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