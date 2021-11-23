Жизнь после Глазго: чиновники и бизнес подвели итоги климатического саммита

КИЕВ. 23 ноября. УНН. 1-12 ноября в Глазго состоялись международные климатические переговоры - 26-я встреча Сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Две недели мировые лидеры, среди которых в том числе и Президент Украины, бизнес и специалисты обсуждали глобальное потепление и пути декарбонизации. Вчера итоги конференции подвели в столице, сообщает УНН.

Детали

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (TBC) Ольга Стефанишина отметила мощное представительство Украины на международном саммите этого года.

“Это была не только правительственная делегация — было мощно представлено парламентское измерение, широкое представительство со стороны экспертной среды, и впервые участвовали представители украинского бизнеса и ассоциаций. Впервые мы имели возможность быть представлены в виде отдельного павильона на определенное время и это имело свой эффект, поскольку фактически те участники, которые принимали участие в рамках украинского павильона, они удивлялись тому, насколько сознательным является отношение украинского бизнеса к декарбонизации. Конечно, это усиливало и правительственную позицию”, — прокомментировала она.

Председатель Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Дмитрий Лось назвал этот проект одним из наиболее масштабных между правительством и бизнесом.

"Организация такого украинского мероприятия будет способствовать позитивному имиджу страны и подтвердит планы Украины относительно международных климатических обязательств. Решения, которые были приняты в Глазго закрепили глобальный тренд декарбонизации. Это абсолютная новая реальность над которой мы должны работать ежедневно. Самый большой вопрос - это вопрос финансирования. Нам и бизнесу нужно будет понимать, как способствовать его развитию. Существует вопрос технического характера, с чего начать декарбонизацию. Вызовов много, наработок также много. Мы предложили решение для аграрного сектора, что может лечь в основу для других направлений украинского бизнеса”, — подчеркнул он.

Председатель правления союза Global 100Re Ukraine, Президент “МХП Эко Энерджи” Александр Домбровский, комментируя событие, отметил, что украинская команда очень достойно представила себя на конференции в Глазго.

"Я считаю, что мероприятие, которое мы провели в Глазго — это очень классная командная работа, которая соединила ресурсы украинского парламента, бизнеса и общественных институтов. Мне кажется, что мы показали классный пример, как Украина может выступать единой национальной сборной в очень сложном вопросе.

То, что касается оценки бизнеса, прежде всего позиция номер один — компания МХП еще два года приняла очень важную цель стать декарбонизированной компанией к 2030 году. Когда мы общались, мы увидели, что наше решение было абсолютно правильным, оно достаточно амбициозное. Это дает нам силу и энергию тянуть за собой и других участников этого рынка и показывать соответствующий пример. Вывод второй - это то, что компания МХП еще почти 10 лет назад начала инвестировать в проекты по существенному сокращению выбросов метана”, — добавил он.

Руководитель департамента по изменению климата и экологии ДТЭК Наталья Слободян в свою очередь выделила ключевые инициативы, что важны для бизнеса — это декарбонизация, отказ от угля и снижение выбросов метана.

"Большинство стран Большой двадцатки уже сегодня анонсируют о достижении углеродной нейтральности к 2050 году. И нам было чрезвычайно приятно представить, что высокие оппоненты климатической нейтральности Индия и Китай уже определились со своими датами достижения этой климатической нейтральности. Что это значит для бизнеса? То что уже есть мировой тренд к трансформации экономик и карбоновый мир он выступает, как индикатор конкурентной способности экономики стран и компаний. Это является толчком к изменениям", - прокомментировала она.